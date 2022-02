Marco Cucolo da forfait all’Isola dei Famosi? Lory Del Santo: “È terrorizzato”

Lory Del Santo ha svelato alcuni retroscena sulla partecipazione di Marco Cucolo all'Isola dei Famosi.

Lory Del Santo prenderà parte all’Isola dei Famosi in compagnia del fidanzato Marco Cucolo ma la showgirl ha fatto sapere che lui non sarebbe affatto pronto a questo tipo di esperienza tv.

Lory Del Santo all’Isola dei Famosi

Lory Del Santo parteciperà all’Isola dei Famosi 2022 e come lui sarà tra i concorrenti anche Marco Cucolo, il fidanzato dell’attrice da sempre lontano dal mondo dei riflettori. La stessa Lory Del Santo ha confessato che il fidanzato a suo avviso non sarebbe pronto a intraprendere questo tipo di esperienza.

“Lui non voleva partecipare. E’ terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile”, ha dichiarato, mentre in merito alla sua partecipazione ha detto: “Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi.

E desidero osservare tutto con molta attenzione”.

Lory Del Santo: la gelosia

L’attrice e showgirl ha dichiarato che non avrebbe paura delle dinamiche che si scateneranno all’interno del programma né la possibile gelosia verso il fidanzato. “Non ho più quel genere di stimoli”, ha detto Lory Del Santo.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per la showgirl che ha dovuto fare i conti con la scomparsa di suo figlio, Loren, morto suicida a causa di alcuni gravi problemi psicologici.

Oltre a lui la Del Santo ha perso un altro figlio, Conor, precipitato da un grattacielo di New York mentre lei era ancora legata all’ex compagno, Eric Clapton. “Ora sono una moribonda che fa finta di stare bene. Sono brava a mentire, è quello che mi salva. E allora mi armo di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere”, ha dichiarato la showgirl in seguito alla morte del figlio Loren.