Marco Cucolo e Lory Del Santo in crisi: “Hai preferito il gioco a me”

Lory Del Santo ha avuto un acceso scontro con Marco Cucolo dopo la sua eliminazione dall'Isola dei Famosi.

Dopo il comunicato ufficiale dell’Isola dei Famosi dove si annunciava la crisi tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, i due si sono chiariti in diretta tv.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: lo scontro

Lory Del Santo non ha affatto gradito il comportamento del suo fidanzato, Marco Cucolo, che non l’ha difesa durante la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi.

Nelle scorse ore l’attrice si è recata insieme al fidanzato allo studio del programma e ha avuto con lui un acceso scontro.

“Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ero attaccata da un branco di sette lupi del deserto e tu non mi hai difeso, nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono una persona trasparente”, ha tuonato Lory Del Santo, e ancora: “Un uomo di 30 anni deve prendersi le sue responsabilità.

Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi dieci anni”. L’attrice ha minacciato di lasciare il giovane fidanzato a cui è legata da ben 9 anni e Cucolo, dal canto suo, ha ammesso di aver sbagliato.

La confessione di Marco Cucolo

Marco Cucolo ha ammesso di essere dispiaciuto per come siano andate le cose tra lui e Lory Del Santo e ha ammesso di essersi comportato così perché non amerebbe gli scontri.

La sua ammissione basterà a placare l’ira dell’attrice? “Tra me e il gioco, hai scelto il gioco, e questo a me non sta bene”, ha tuonato l’ex naufraga.