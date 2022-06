Marco Cucolo, i sospetti di Lory Del Santo: “Forse volevano farci litigare”

Lory Del santo ha espresso i suoi sospetti sulla produzione dell'Isola dei Famosi dopo la sua lite con Marco Cucolo.

La relazione decennale tra Lory Del Santo e Marco Cucolo sembra essere giunta al capolinea e in queste ore l’attrice ha confessato di avere dei sospetti in merito a ciò che sarebbe realmente accaduto all’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo: i sospetti

Lory Del Santo ha deciso di lasciare lo storico fidanzato Marco Cucolo perché lui non ha preso le sue difese difronte agli altri naufraghi. Dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi anche Marco Cucolo ha lasciato il reality show per via dei calcoli alla cistifellea, e una volta rientrato in Italia ha avuto una discussione con la Del Santo a proposito di ciò che era accaduto tra loro.

A seguire l’attrice ha affermato di nutrire dei sospetti verso la produzione del reality show che, secondo lei, avrebbe fatto tornare Cucolo in Italia proprio per farli litigare: “Sì è vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare.

Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo“, ha dichiarato l’attrice.

La decisione di lasciare Marco Cucolo

Lory Del Santo ha espresso tutta la sua delusione nei confronti di Cucolo, che l’avrebbe fatta soffrire nel momento del bisogno. “Deve sapere che non sono bugiarda e che non ho la doppia faccia. Lui pensa io sia stata sbagliata nel gioco. Non mi ha difeso ed ha sbagliato.

Le tensioni però tra noi c’erano dall’estate scorsa. Non mi voglio portare in giro un giovane belloccio. Non m’interessa. Io voglio stare bene. Voglio energia positiva intorno a me“, ha dichiarato l’attrice, che sembra convinta nel volerlo lasciare.