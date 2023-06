Marco Damilano rimarrà in Rai almeno per un altro anno: riconfermato Il cava...

Almeno per la stagione televisiva 2023-2024, Marco Damilano rimarrà su Rai 3. Massimo Gramellini dovrebbe, invece, lasciare la televisione pubblica e trasferirsi su La7.

Marco Damilano riconfermato su Rai 3

Marco Damilano ha un altro anno di contratto con la Rai, che sarà rispettato. A rinnovargli la fiducia, Paolo Corsini, nuovo direttore per quanto riguarda l’approfondimento di viale Mazzini.

Il giornalista sarà, quindi, nuovamente in onda con Il cavallo e la torre, nonostante la Lega lo abbia accusato di aver orchestrato lo scandalo dei fondi russi per mettere in difficoltà Matteo Salvini mentre si trovava alla guida di L’Espresso.

Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera al posto di Fabio Fazio

Aperto, intanto, il casting per sostituire Lucia Annunziata alla conduzione di Mezz’ora in più, in onda la domenica pomeriggio sullo stesso canale. Sembra forte la candidatura di Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1. Potrebbe rientrare su Rai 3 anche Serena Bortone, che non condurrà più Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Confermate Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? e Bianca Berlinguer a Cartabianca, mentre Report di Sigfrido Ranucci dovrebbe spostarsi dal lunedì alla domenica sera e occupare il posto lasciato libero da Che tempo che fa Fabio Fazio.

A colmare il vuoto lasciato da Report potrebbe essere un programma di inchiesta di Salvo Sottile. Anche Francesco Giorgino, ex volto del Tg1, dovrebbe, infine, condurre un programma di approfondimento in seconda serata su Rai 1.

Per l’intrattenimento, confermato Amadeus a Sanremo

Per quanto riguarda l’intrattenimento, i direttori Marcello Ciannamea (prime time) e Angelo Mellone (daytime) hanno iniziato i colloqui. Non dovrebbero essere in discussione i ruoli di Amadeus come direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 e di Alberto Matano alla guida di La vita in diretta.

Riconfermato dall’amministratore delegato Roberto Sergio anche Carlo Conti alla conduzione di Tale e quale show, mentre Antonella Clerici tornerà con The Voice Senior.

Rivedremo, infine, Mara Venier a Domenica In e Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Nunzia De Girolamo sarà, invece, in onda su l’Estate in diretta e poi con un altro show.