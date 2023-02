Marco Eletti condannato per l'omicidio del padre e il tentato assassinio della madre: dovrà scontare 24 anni di carcere

Marco Eletti è stato ufficialmente condannato in primo grado a 24 anni e due mesi di carcere per l’omicidio del padre Paolo Eletti e il tentato assassinio della madre Sabrina Guidetti.

La sentenza è stata emesssa nelle scorse ore da parte della Corte d’Asssie presso il tribunale di Reggio Emilia.

I fatti

Il massacro è avvenuto il 24 aprile del 2021 nella casa della famiglia Eletti situata in via Magnanini a San Martino in Rio (Reggio Emilia). Le forze dell’ordine avevano trovato Paolo Eletti, di 58 anni, morto sul divano di casa dopo essere stato colpito diverse volte con delle martellate alla testa.

La madre si era invece salvata praticamente per miracolo: la donna era stata trovata esanime in cucina dopo essere stata drogata e le erano stati tagliati i polsi ma era fortunatamente ancora viva.

I sospetti e l’ammissione di colpevolezza

Fin da subito le indagini si sono concentrate sul figlio della coppia Marco, che aveva tra l’altro alle spalle anche una partecipazione in veste di concorrente al quiz L’eredità.

Il grafico 33enne aveva inizialmente negato qualunque coinvolgimento nel delitto, per poi confessare tutto. In un primo momento la procura aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi ma Eletti è stato infine condannato a “soli” 2 4anni per omicidio aggravato da premeditazione e per tentato omicidio aggravato da premeditazione e sostanze venefiche.

Cadute infine le aggravanti per futili motivi per entrambi i reati e quella delle sostanze venefiche per l’omicidio.