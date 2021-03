Marco Fallini, un giovane uomo di 33 anni, è affetto da una misteriosa malattia: per questo motivo, ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto.

Il 33enne Marco Fallini è affetto da una misteriosa malattia che gli causa enormi sofferenze da anni e che i medici non riescono a comprendere: per questo motivo, il ragazzo ha diffuso un disperato appello sui social chiedendo aiuto.

L’appello sui social di Marco Fallini: “Ho una malattia misteriosa”

Marco Fallini abita a Lugano ma è originario di Prata Camportaccio, un comune di circa 3.000 anime in provincia di Sondrio. Ha una laurea in Psicologia e una in Fisioterapia, è un appassionato di sci e calcio e ama suonare la batteria. Da circa sei anni, tuttavia, la vita del giovane uomo è stata improvvisamente travolta da una malattia misteriosa che i medici non riescono a riconoscere né a curare. A causa del male che gli infligge atroci sofferenze e paralisi, il 33enne ha dovuto rinunciare alla sua vita ma, determinato a trovare una soluzione, ha deciso di lanciare un appello sui social per denunciare la sua situazione e chiedere aiuto.

A proposito della sua malattia, Marco Fallini ha raccontato in un lungo post apparso sul suo account Facebook quanto segue: “C’è una parte di me che ogni giorno si spegne lentamente. Il Marco sciatore, psicologo, animatore nei villaggi turistici e morto virgola non esiste più. A un certo punto ho pensato anche che la morte, quella fisica, fosse davvero l’unica soluzione. Poi mi sono reso conto che non sono pronto ad arrendermi, voglio solo smettere di soffrire.

Quanti di voi amano uscire con gli amici, andare in bicicletta, ballare? In questo periodo di limiti dovuti al Covid molti sono costretti a grandi rinunce. Una situazione che per me non cambia e non cambierà neanche una volta finita la pandemia. per questo vi chiedo di aiutarmi”.

Nel corso degli anni, Marco Fallini è stato visitato da 109 specialisti ed è stato sottoposto a quattro interventi chirurgici che, tuttavia, non si sono rivelati utili né risolutivi. Nel tentativo di dare una svolta alla sua condizione, allora, ha deciso di creare un blog – helpingmarco.com – sul quale ha raccontato dettagliatamente la sua storia e ha condiviso con il mondo le sue cartelle cliniche. La speranza del 33enne è che, prima o poi, medici e ricercatori attivi a livello internazionale, riescano a trovare un modo per curare la patologia dalla quale è affetto, permettendogli di guarire e di riappropriarsi della sua vita.

Intanto, il post su Facebook è stato accolto da moltissimi utenti che hanno commentato le parole del giovane uomo e condiviso la sua storia migliaia di volte.