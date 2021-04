Marco Frittella non sarà confermato a Unomattina: il programma della Rai verso la conduzione singola.

Sembra che Marco Frittella, volto noto di Unomattina, non sarà confermato nel futuro del programma Rai. Lo show pare essere destinato a una conduzione singola. Uscita di scena (seppur momentanea) anche per Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta, certo di essere riconfermato a settembre, lascerà momentaneamente il programma nella sua versione estiva, al cui timone dovrebbe esserci un non meglio specificato volto femminile.

Di recente in viale Mazzini si stanno ridefinendo i nuovi volti televisivi. Riguardo a Unomattina è quasi certo che la doppia conduzione Monica Gindotti/Marco Frittella sia destinata a non proseguire a discapito di quest’ultimo.

Marco Frittella fuori da Unomattina

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sembra essere convinto a non confermare la doppia conduzione di Unomattina garantita da Marco Frittella e Monica Gindotti. A detta di Coletta questo tipo di conduzione sarebbe “poco contemporanea” come riportato da TV Blog.

Le dichiarazioni di Stefano Coletta

Stefano Coletta aveva dichiarato qualche tempo fa di aver parlato “con Carboni e Salini. Bisogna separare gli spazi. È desueto che due identità possano convivere per dare un prodotto coerente. Non è stato possibile farlo per mancanza di risorse, ma sarò tenace. Il modello mixato, fatto di identità diverse porta a un racconto frammentato. Inseguo la possibilità che la Testata e la Rete possano dare due prodotti contigui ma diversi”. È quindi possibile pensare che nella prossima edizione Unomattina possa essere divisa in due spazi, ovvero: un pregevole format di informazione dalle 6:40 curato dal Tg1 e dalle 8:30 un contenitore di realizzazione Rai.