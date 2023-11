Negli ultimi giorni, Marco Liorni è finito al centro di una polemica degna di nota. Gli hater lo hanno accusato di furto, ma la realtà è molto diversa. Vediamo come stanno davvero le cose.

Marco Liorni: accuse pesanti dagli hater

Da anni sulla cresta dell’onda, Marco Liorni è considerato uno dei migliori conduttori del Paese. Sempre educato e mai sopra le righe, è riuscito ad entrare nel cuore del telespettatori, gli stessi che lo ricordano con affetto nei panni di inviato del Grande Fratello. Eppure, nelle ultime ore è finito al centro di una polemica: gli hater lo accusano di furto.

Marco Liorni accusato di “furto”: ecco perché

Secondo le accuse degli hater Marco Liorni avrebbe rubato il timone de L’Eredità a Flavio Insinna. Facciamo un passo indietro. Al contrario da quanto annunciato in conferenza stampa durante la presentazione dei palinsesti Rai, Pino Insegno non condurrà L’Eredità. Il motivo? Il suo Mercante in Fiera è stato un flop e Viale Mazzini non può rischiare di affossare il quiz show di punta della Rete.

Marco Liorni: gli hater hanno preso un palo, come sempre

Considerando che Insegno è fuori, sembra che i vertici Rai stiano pensando di affidare L’Eredità a Liorni. E’ bene sottolineare che non c’è alcuna ufficialità, ma si tratta di una semplice indiscrezione. Di certo, Marco sta facendo ottimi ascolti con il suo programma Reazione a catena, quindi tutto è possibile. Le accuse degli hater, però, restano assurde e fuori luogo. Se il conduttore dovesse ottenere l’ingaggio sarebbe solo per i suoi meriti e non per squallidi sotterfugi.