Marco Melandri e Cicciolina tra i concorrenti dell'Isola con il cachet più alto: quanto guadagnano?

Come in tutti i programmi televisivi di questo tipo, anche L’Isola dei Famosi prevede dei cachet più o meno importanti destinati ai naufraghi. Tra i concorrenti che guadagnano di più ci sono Marco Melandri e Cicciolina. Vediamo quanto porteranno a casa l’ex pilota e l’ex attrice hard al termine dell’avventura honduregna.

Marco Melandri e Cicciolina: il cachet è stellare

Marco Melandri, Cicciolina e Lory Del Santo sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 con il cachet più alto. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, sono loro tre i naufraghi che hanno firmato il contratto più stellare di questa edizione del reality honduregno. Oltre ad ambire al montepremi finale, l’ex pilota, l’ex attrice porno e la regista di The Lady hanno accettato di partire per l’Honduras in cambio di un guadagno importante.

Quanto guadagnano Melandri e Cicciolina?

Secondo le indiscrezioni, Melandri, Cicciolina e la Del Santo hanno firmato un contratto da 10 mila euro a settimana. Questo significa che, se dovessero rimanere in gioco fino all’ultimo, guadagnerebbero tra gli 80 e i 100 mila euro. A questa cifra, solo per il vincitore, si deve aggiungere il montempremi finale, pari a 100 mila euro. Il 50% di questa cifra, però, verrà devoluto in beneficenza.

I cachet degli altri naufraghi

Mentre Melandri, Cicciolina e la Del Santo incassano 10 mila euro a settimana, gli altri naufraghi hanno firmato un contratto che prevede compensi tra i 5 e i 10 mila euro. Come avviene anche al GF Vip, i guadagni variano in base alla popolarità. E’ possibile, ad esempio, che Jeremias Rodriguez guadagni 7mila euro a settimana, mentre suo padre Gustavo, meno famoso di lui, si sia fermato a 5 mila euro settimanali.