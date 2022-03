Marco Melandri, bomba prima dell'Isola dei Famosi: il suo matrimonio è finito da un pezzo e ha avuto un'altra storia. Adesso, però, è single.

L’Isola dei Famosi 2022 deve ancora aprire i battenti, ma abbiamo già la prima notizia bomba. A sganciarla è stata Marco Melandri, prossimo alla partenza per l’Honduras. L’ex pilota di MotoGp ha confessato che la sua unione con Manuela Raffetà è finita da un pezzo e, nel frattempo, ha avuto anche un’altra frequentazione.

Anche questa, però, è arrivata al capolinea.

Marco Melandri, ad un passo dall’inizio dell’Isola dei Famosi, ha sganciato una notizia bomba che nessuno si aspettava. Tramite il suo profilo Instagram, l’ex pilota di MotoGp ha confessato che il matrimonio con la madre di sua figlia, ovvero Manuela Raffaetà, è finito da un pezzo. Per il bene della bambina hanno deciso di vivere sereni ma separati, per cui Marco ha avuto un’altra relazione, ma anche questa è giunta al capolinea.

Prima di partire per l’Honduras, Melandri ha voluto vuotare il sacco e mettersi a nudo.

Marco, a didascalia di due foto che lo ritraggono rispettivamente con l’ex moglie e l’ex fidanzata, ha scritto:

“Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020: non è segreto, con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto. Ho sempre sostenuto che la verità paga…”.

Melandri ha deciso di mettersi a nudo, consapevole che con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022 gli scheletri sarebbero venuti a galla.

L’ex pilota di MotoGp ha concluso:

“Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia. AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smettero mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava… Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!”.