Marco Mengoni a Otto e Mezzo: “Ho avuto il covid, non è una semplice influenza”

Marco Mengoni a Otto e Mezzo: “Ho avuto il covid, non è affatto una semplice influenza e per riprendermi dalla malattia ci ho messo un mese e mezzo”

Ospite in collegamento con Otto e Mezzo Marco Mengoni ha raccontato: “Ho avuto il covid e non è certo una semplice influenza”. Il cantante ha spiegato la sua esperienza con il coronavirus che ha definito senza mezzi termini una “dura prova”.

Ha spiegato Mengoni allo studio di Lilli Gruber: “Ho avuto il covid, ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni e dolori muscolari. Non è un’influenza”.

L’ultimo disco e la rivelazione di Mengoni: “Ho avuto il Covid e ho pensato a chi non ha 32 anni”

Marco era ad Otto e mezzo nei giorni in cui è uscito il suo ultimo lavoro “Materia-Terra”, quello che il cantante ha definito “un disco sulle mie radici”.

Il performer ha raccontato la sua esperienza dopo la positività al covid, e ha detto: “Non ho avuto paura di non potercela fare, ma mi sono messo nei panni di chi non ha 32 anni e non è in salute come me”.

Marco Mengoni: “Ho avuto il covid e mi ha messo a dura prova, mi sono ripreso dopo un mese e mezzo”

E ancora: “Sono un giovane, ma il virus mi ha messo a dura prova e per tanti giorni e ho impiegato un mese e mezzo per riprendermi”.

Poi l’appello del cantante: “C’è il vaccino, bisogna usarlo. E bisogna mantenere gli accorgimenti che abbiamo seguito finora: igienizzare le mani, usare la mascherina, osservare il distanziamento”.

L’appello di Mengoni: “Io ho avuto il covid, vaccinatevi e indossate le mascherine”

Un vero appello a mettere in atto le misure per battere il virus dunque: vaccino, mascherine e distanziamento. Sul suo account Twitter Mengoni aveva anche ringraziato Lilli Gruber per l’invito in trasmissione, questo dopo una amara riflessione su quello che la pandemia ha fatto e sta facendo alla musica: “Noi musicisti abbiamo sofferto troppo.

Spero che la musica riparta davvero il prima possibile”.