Marco Mengoni e la psicoteria: "Così è cambiato tutto"

Maco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023, ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la psicoterapia e su come essa lo avrebbe cambiato.

Marco Mengoni: la psicoterapia

Come altre celebrità anche Marco Mengoni ha confessato di essersi sottoposto alla psicoterapia e ha confessato come essa abbia aiutato non soltanto la sua vita privata, ma anche la sua carriera. “Sto imparando a vedere in modo diverso tutto quello che ho vissuto fino ad oggi, compresi gli sbagli, i momenti bui: perché anche quelli servono, aiutano a crescere”, ha dichiarato il cantante, precisando che in questo gli sarebbe stato di enorme supporto il dialogo con il suo psicologo.

“La terapia con uno psicologo muove delle cose affinché tu trovi delle risposte”, ha aggiunto il cantante che con il suo brano, Due Vite, ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo.

Marco Mengoni: i gossip sul Festival

Ora che ha trionfato a Sanremo 2023 Marco Mengoni ha confessato che dedicherà un po’ di tempo alla sua famiglia e ai suoi affetti di sempre. Nelle ultime ore il cantante è balzato agli onori delle cronache per un gossip che lo vede protagonista insieme al collega Ultimo che, secondo indiscrezioni, non gli avrebbe rivolto la parola durante la sua partecipazione a Sanremo.

Sulla questione al momento non sono emerse conferme e i due cantanti non hanno rotto il silenzio in merito al gossip (che, ovviamente, sta facendo discutere il pubblico della rete).