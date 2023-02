Marco Mengoni: "Ero in crisi e volevo lasciare la musica, mi ha salvato..."

Marco Mengoni ha parlato di un momento molto delicato: era in crisi e voleva lasciare la musica.

Marco Mengoni, pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il brano Due, ha fatto una confessione particolare sul suo passato.

Aveva pensato di lasciare per sempre la musica, ma una persona gli ha fatto cambiare idea.

Marco Mengoni voleva lasciare la musica

Pronto per partecipare al Festival di Sanremo 2023 per la terza volta, Marco Mengoni ha rilasciato un’intervista molto intima al settimanale DiPiù. L’artista, che all’Ariston porterà l’inedito Due, ha confessato che ha pensato di lasciare per sempre il mondo della musica.

Perché Marco Mengoni voleva lasciare la musica?

Marco ha raccontato che la crisi è iniziata dopo la partecipazione ad X Factor e prima del debutto a Sanremo nel 2013. Ha dichiarato:

“Ero pieno di dubbi. Ero arrivato addirittura a mettere in dubbio il mio futuro, stavo pensando di lasciare la musica per sempre, magari di rimettermi a studiare. Mi sentivo solo. C’era un’unica persona che credeva ancora in me”.

Mengoni ha rivelato che a fargli cambiare idea è stata la sua manager Marta Donà.

Sanremo 2013 è stato fondamentale per Mengoni

Marco, grazie ai consigli della sua manager, è andato al Festival con il brano L’essenziale. Ha raccontato:

“A quel Sanremo arrivammo io e lei da soli, pronti a sostenerci a vicenda. Perché se da una parte c’era la voglia di dimostrare quello che valevo, dall’altra c’era la consapevolezza che ormai quasi nessuno ci sosteneva più. (…) Da quel momento è cambiato tutto. La mia carriera ha ripreso il volo, non mi sono più fermato, sono successe cose che non mi sarei mai immaginato”.

Non solo la sua manager, Marco ha sottolineato che anche la terapia, che segue da sette anni, lo sta aiutando molto.