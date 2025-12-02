Marco Mengoni infiamma Bruxelles, tappa del suo Live in Europe

Roma, 2 dic. (askanews) – Marco Mengoni si è esibito a Bruxelles, alla Forest National Arena, una delle tappe del suo Live in Europe 2025.

Il tour europeo, approdato in Belgio dopo due date in Svizzera e quattro in Germania, porta oltreconfine lo show con cui l’artista ha conquistato i palasport italiani, 21 appuntamenti che hanno riunito più di 200mila spettatori.

Uno spettacolo costruito come un racconto teatrale suddiviso in sei capitoli – prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi, che realizza il progetto del cantautore di immergere il pop nel mondo del teatro classico, raccontando una storia di caduta e rinascita che, partendo dal personale, unisce il pubblico.

Mengoni ha inserito in scaletta “Coming Home”, il nuovo brano in inglese scritto con Matt Simons, una ballad dal respiro cinematografico. Il cuore emotivo dello show resta “Due vite”, eseguita mentre la passerella rotante lo porta a immergersi tra il pubblico della Forest National. Per l’occasione, il brano diventa “La Derner Chanson”, versione in francese del successo europeo.