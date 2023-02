Marco Mengoni, la vita privata del vincitore di Sanremo 2023

Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione di Sanremo.

Ma nonostante la fama, ci tiene ancora molto alla riservatezza nella vita privata.

Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante originario di Ronciglione ha rispettato i pronostici, e ha dominato il palco dell’Ariston restando primo in classifica anche al termine dell’ultima serata.

Il suo pezzo, “Due Vite“, ha avuto la meglio sulla canzone di Lazza “Cenere” e quella di Mr Rain, “Supereroi” – arrivati rispettivamente secondo e terzo.

La vita privata di Marco Mengoni

Tuttavia, Mengoni non fa parlare di sé solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata, in particolare per il suo orientamento sessuale, che non ama etichettare. Oltre alle etichette, non ama nemmeno il gossip: nonostante il suo enorme successo, tiene moltissimo alla sua privacy, e cerca di non rendere noti gli aspetti più intimi della sua vita.

Lui stesso ha dichiarato di «non contemplare paletti e muri», e di non dare importanza a stereotipi come la «tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna».

La malattia di Marco Mengoni

Una delle poche confidenze fatte da Mengoni al grande pubblico è stata quella relativa alla sua patologia. Il cantante, infatti, ha detto di soffrire di dismorfismo: si tratta di un disturbo ossessivo-compulsivo caratterizzato da una eccessiva preoccupazione per uno o più difetti corporei.

Ha anche confidato di averlo “ereditato” in famiglia, perché ne soffrono anche la madre e la zia.