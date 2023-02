Marco Mengoni ringrazia i fan per Sanremo 2023: "Ho sentito troppo bene, facciamo bordello"

Marco Mengoni ringrazia i fan per Sanremo 2023: "Ho sentito troppo bene, facc...

A pochisime ore dall’inizio della finale del Festival di Sanremo 2023, il super favorito alla vittoria Marco Mengoni si è sentito in dovere di lanciare un messaggio ai fan che tanto affetto gli hanno riservato in questi giorni così intensi ed emozionanti.

Il toccante messaggio di Marco Mengoni ai fan

Rivolgendosi al suo “Esercito” (così si chiama la sua fanbase) Marco Mengoni ha girato un video selfie allo specchio, visibilmente teso ma felice, e ha dichiarato:

Io vi dico solamente che bisogna divertirsi. che ho sentito troppo, tantissimo bene. Siete un Esercito fantastico. E quindi niente facciamo bordello comunque vada, è bellissimo. Ho sentito il vostro sostegno, lo sto sentendo,Stasera ce ne sarà ancora più bisogno però lo sento quindi va benissimo vi amo molto. Grazie.



L’artista è in gara a Sanremo 2023 con Due Vite, pezzo molto intenso e romantico che fin dalla prima serata ha convinto pubblico e critica, rimanendo solidamente in vetta alle classifiche parziali di Sanremo 2023. Qui sotto potete recuperare il messaggio di Marco Mengoni.

Marco Mengoni si commuove in conferenza stampa

Nella giornata di oggi l’artista di Ronciglione ha anche tenuto una conferenza stampa con i giornalisti a Sanremo per parlare della sua esperienza a questa edizione della kermesse.

Travolto dall’emozione (e dall’affetto dei fan e anche degli stessi giornalisti) il cantante si è sciolto in un pianto liberatorio, commuovendosi come un agnellino. Un momento particolarmente intenso, forse quello più toccante in assoluto di questa settimana sanremese.

Marco Mengoni: di cosa parla Due Vite

La canzone di Mengoni in gara a Sanremo 2023 parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi, che si può costruire grazie alle varie esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. Si tratta di un invito ad affrontare la vita con onestà, senza rimpianti e senza pensare a cosa dovremmo o vorremmo essere, ad accettare anche gli errori come momenti di crescita preziosi.