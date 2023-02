Marco Mengoni si commuove in conferenza stampa: "È il mio più grande difetto"

Nella conferenza stampa prima della serata finale del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni, che insieme al The Kingdom Choir ha vinto la serata della cover esibendosi in Let it be ed è il principale candidato alla vittoria finale, si è commosso.

“Sono crollato, immagino che sia dovuto alle poche ore di sonno, non ce la faccio a parlare”, ha dichiarato il cantante.

Marco Mengoni in conferenza stampa: “Un sogno”

Il festival “me lo sto godendo proprio tantissimo, vorrei mollare ancora di più le redini”, ha detto Marco Mengoni durante la conferenza stampa.

“Io purtroppo credo di avere un grandissimo problema, credo sia uno dei miei più grandi difetti: sono molto emotivo“, ha dichiarato l’artista prima di scoppiare in lacrime, tra gli applausi dei presenti.

“Sono molto, molto felice, è come vivere il sogno delle fate, non quello dei mostri”, ha proseguito Mengoni, con la voce spezzata.

Due vite primo singolo in Italia

Due vite (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il brano che Marco Mengoni ha presentato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, in soli due giorni è diventato il primo singolo nella classifica Fimi (Federazione industria musicale italiana).

Il brano ha debuttato in prima posizione in tutte le classifiche digitali: Spotify (Italia), Amazon Music, Apple Music, iTunes.

Inoltre, si è piazzato nella top 100 delle canzoni più ascoltate al mondo.

Il videoclip ufficiale di Due vite e il video dell’esibizione di Mengoni all’Ariston sono le prime due tendenze musicali su YouTube. Mengoni è anche l’artista che conta il maggior numero di interazioni sui social, più di 2 milioni.

Il significato di Due vite

Il brano è stato scritto dallo stesso Marco Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta ed è una ballad dalla struttura non classica, sia dal punto di vista strumentale, sia di sviluppo e arrangiamento vocale, anche questo curato da Mangono.

La produzione è di E.D.D. e Simonetta.

Due vite parla di rapporti, mettendo al centro quello con se stessi, costruito grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo. Il brano invita ad affrontare la vita con onestà, senza rimpianti e senza pensare a cosa dovremmo o vorremmo essere, ad accettare anche gli errori come momenti di crescita.

Immagini oniriche vengono mischiate a momenti realistici e biografici per rappresentare una riflessione sulla necessità di godersi ogni attimo, perché tutti sono parte della nostra esistenza.

Il viaggio portato da Mengoni all’Ariston è fatto di incontri che guardano sia dentro di noi che fuori, agli altri, e che racconta di come sia solo il nostro inconscio a sapere cosa stiamo realmente vivendo.

Il video di Due vite

Il videoclip si svolge nello scenario unico delle dune di Piscinas all’imbrunire. Nato da un’idea di Marco Mengoni e Roberto Ortu, il video è stato realizzato grazie alla regione autonoma Sardegna e alla Fondazione Sardegna Film Commission e racconta il vagabondare solitario del cantautore sulla sabbia avvolto da atmosfere che rimandano al cinema degli anni Ottanta e all’immaginario di David Lynch.

Ad accompagnare i passi di Mengoni due luci che si rincorrono, si incrociano e si scontrano esattamente come le due vite di cui racconta la canzone, che quando si uniscono creano immagini e paesaggi inaspettati e forme uniche.

Marco Mengoni in Versace

Marco Mengoni al Festival di Sanremo veste Versace. I look custom-made sono realizzati in esclusiva per tutte le serate e prendono ispirazione dalle iconiche collezioni Versace degli anni Novanta.

Lido Mengoni

Con spirito di condivisione e la voglia di prendersi e godersi il proprio tempo a Sanremo, è stato creato anche Lido Mengoni, un quartiere generale e hub creativo abitato dall’artista e dal suo team, che vuole mostrare un volto diverso dell’evento più importante per la musica italiana e permettere a tutti di vivere la settimana di Marco, attraverso i suoi social, da un punto di vista inedito.