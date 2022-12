Scotland Yard ha diffuso la foto di un sospettato per l’aggressione a Marco Pannone a Londra.

Si tratta di un ragazzo sui 20 anni, alto e castano chiaro. Spunta anche un altro uomo.

Marco Pannone aggredito a Londra, diffusa la foto di un sospettato

Scotland Yard ha diffuso la foto di un sospettato per l’aggressione a Marco Pannone, il 25enne di Fondi che nella notte tra venerdì e sabato scorso è stato aggredito fuori da un locale di Brixton, a Londra. Il giovane sta lottando tra la vita e la morte in ospedale.

La polizia inglese ha pubblicato il fotogramma ricavato da una telecamera di sorveglianza, che mostra il sospettato. Stanno chiedendo aiuto ad eventuali testimoni. Si tratta di un ragazzo “apparentemente di circa venti anni“, con i capelli castano chiaro, alto e con un cappotto nero e un cappuccio pellicciato.

Marco Pannone: l’aggressione

Marco Pannone è stato colpito da un pugno sul volto ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa sul marciapiede.

L’aggressione è avvenuta davanti al locale Canova Hall, a Brixton. Marco lavorava come cameriere, quando due uomini sconosciuti “si sono avvicinati a lui e hanno cominciato una conversazione“, come spiegato dalla polizia. “Uno degli uomini ha poi colpito la vittima con un pugno in faccia fuori dal ristorante, facendolo cadere e sbattere con la testa sul marciapiede. L’aggressione sembra non essere stata provocata” ha aggiunto il portavoce della polizia. “I due sospetti sono scappati in direzione di Nursery Road” hanno aggiunto.