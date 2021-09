Marco Postiglione, BIUTOP: formazione e tecniche di marketing per affrontare la crisi nell’estetica professionale

(Milano, 20 settembre 2021) – Torna in presenza BIUTOP, il corso di formazione riservato ai professionisti dell’estetica più grande d’Europa. Si svolgerà a dicembre a Milano

Milano, 20 settembre 2021 – Una crescita continua a partire dal 1967, ossia da oltre 53 anni, interrotta solo dall’insorgere del Covid 19.

Il settore dell’estetica in Italia ha perso nel 2020, a causa della pandemia, oltre il 45% dei ricavi, risultato mitigato solo in parte dagli ottimi risultati dell’estate 2021. “I centri estetici – spiega Marco Postiglione, autore del libro “Vendere in Estetica” e creatore del Metodo BIUTOP – sono stati tra le attività più penalizzate nei periodi di limitazioni e chiusure. Molte imprenditrici purtroppo non ce l’hanno fatta a resistere ma, dall’altro lato, l’incertezza per il futuro ha fatto capire ancora una volta che servono una mentalità più flessibile e capacità imprenditoriali nuove che bisogna acquisire tramite una formazione mirata”.

La storia di questi mesi, infatti, ha anche raccontato che molte estetiste che si sono formate su strategie di marketing online e offline tramite il metodo BIUTOP sono riuscite a fare utili ed incassi anche nei periodi più duri e, in alcuni casi, ad ingrandirsi.

BIUTOP è il corso di marketing riservato all’estetica professionale più grande d’Europa; è stato sviluppato dopo oltre 20 anni di esperienza nel settore. Prevede un corso pratico ed interattivo di 3 giorni in cui vengono insegnate le strategie e le tecniche di marketing, vendita, gestione finanziaria e gestione dello staff per far funzionare davvero un centro estetico, creare utili e migliorare la qualità di vita di titolare e dipendenti.

All’ultimo corso in presenza, che si è svolto nel 2019 prima della pandemia, si sono iscritti 500 centri estetici per un totale di oltre 1000 partecipanti. E le prime adesioni al corso 2021, che si terrà a Milano dal 3 al 5 dicembre, stanno dimostrando la volontà delle imprenditrici dell’estetica di investire nel futuro e nella propria crescita.

“Tutto il mondo è cambiato dopo il Covid – sottolinea Marco Postiglione – ma bisogna essere pronti a cogliere i mutamenti e sfruttarli al meglio.

Per fare un esempio, nonostante lo stop le persone non hanno smesso di prendersi cura di sé: hanno continuato a farlo in un modo diverso. I dati ci dicono che è aumentato l’e-commerce ma poi si scopre che Il 31% degli italiani ha dichiarato di aver effettuato ordini on line da esercizi locali piuttosto che da negozi e marketplace internazionali. Quindi è chiaro che è necessario porre la nostra attenzione di imprenditori anche nel potenziamento delle vendite on line. Si tratta di un vero e proprio cambio di mentalità per molte operatrici di centri estetici che va supportato con una formazione continua e specifica”.

