Marco Reus, terribile infortunio contro lo Schalke 04. Mondiale a rischio?

Marco Reus sembra essere vittima di una maledizione con il nuovo infortunio alla caviglia prima del Mondiale in Qatar.

La gioia del Borussia Dortmund per la vittoria sullo Schalke 04, che ha portato i gialloneri momentaneamente in testa alla Bundesliga, è stata guastata dal brutto infortunio del capitano Marco Reus, uscito dal campo in lacrime nel primo tempo.

Marco Reus vittima di un brutto infortunio alla caviglia

Poco prima della mezz’ora, Marco Reus stava provando a conquistare il pallone contro un avversario in scivolata, quando ha appoggiato male il piede destro sul terreno. Le immagini hanno mostrato come la caviglia abbia fatto una torsione innaturale.

Reus si è subito accasciato a terra dolorante, con le mani tra i capelli. I compagni sono corsi a consolarlo.

“Al momento i mondiali non sono in pericolo“

Il capitano del Borussia Dortmund è uscito dal campo in barella e in lacrime.

“Ha una lesione al legamento esterno, deve fermarsi per circa 3-4 settimane. Al momento i mondiali non sono in pericolo“, ha dichiaro il direttore sportivo della squadra giallonera Sebastian Kehl ai microfoni di Sport1.

Le competizioni saltate per problemi fisici

Marco Reus non è nuovo agli infortuni, che hanno compromesso la sua carriera internazionale con la Germania e che sembrano una vera e propria maledizione per il calciatore tedesco. A causa di alcuni problemi fisici, ha infatti saltato il Mondiale del 2014 e gli Europei del 2016 e del 2020.

