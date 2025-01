Marco Rubio giura da Segretario di stato Usa davanti a JD Vance

Washington, 21 gen. (askanews) – Dopo essere stato confermato all’unanimità dal Senato, il Segretario di stato Marco Rubio, accompagnato dalla moglie Jeanette Dousdebes Rubio, ha giurato davanti al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance a Washington.

“La priorità del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti saranno gli Stati Uniti – ha detto poco dopo – sarà promuovere l’interesse nazionale di questo Paese. Ci ha dato un mandato molto chiaro, il presidente Trump è stato molto chiaro. Tutto ciò che facciamo, e questo vale per il governo ma soprattutto per il Dipartimento di Stato, deve essere giustificato dalla risposta a una di queste tre domande: ci rende più forti? Ci rende più sicuri? Ci rende più prosperi? Se non fa una di queste tre cose, non lo faremo” ha dichiarato Rubio.