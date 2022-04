Marco Verratti è il primo calciatore ad investire nel metaverso

Roma, 5 apr. (askanews) – Marco Verratti è il primo calciatore al mondo ad investire nel virtuale acquistando un’isola su The Sandbox. Il centrocampista della nazionale di calcio e del Paris Saint-Germain è dunque approdato al metaverso. “Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie e da poco mi sono avvicinato all’incredibile universo della tecnologia blockchain e del metaverso – ha detto Verratti -. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore, creando la mia isola privata in The Sandbox.

Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e magari anche attimi di vita privata”.

Verratti si è affidato alla consulenza di Acta Fintech, agenzia di comunicazione specializzata in blockchain, criptovalute e fintech, società guidata da Gian Luca Comandini, imprenditore e divulgatore tech, oltre che founder e CEO di You&Web.

“E’ stato importantissimo riuscire a portare a bordo Marco Verratti e accompagnarlo all’interno del mondo del metaverso.

Sarà da esempio per tanti altri calciatori e vip ad addentrarsi in questo mondo senza alcune paure. Siamo veramente vicini alla diffusione mainstream”.

The Sandbox nasce nel 2012 come un videogame in stile pixel art bidimensionale, che anni dopo si trasforma in un mondo tridimensionale virtuale. Al suo interno gli utenti possono socializzare, acquistare e vendere oggetti e terreni su cui costruire, ricorrendo alla tecnologia sicura della blockchain Ethereum, ma di fatto usando anche soldi reali, seppure in una dimensione completamente digitale. Il centrocampista azzurro ha acquistato una delle 25 isole digitali messe in vendita su The Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in NFT di lusso.