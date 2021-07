Marco Verratti sposa Jessica Aidi: la festa prima delle nozze

Marco Verratti convola a nozze con la splendida modella francese Jessica Aidi. Tutto quello che c'è da sapere.

A poche ore dalle nozze di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi anche Marco Verratti convolerà a nozze: lui e la fidanzata Jessica Aidi si sposano a Parigi.

Marco Verratti: il matrimonio

Il calciatore della Nazionale Marco Verratti convolerà a nozze con la fidanzata Jessica Aidi il 15 luglio 2021.

I due avrebbero scelto una lussuosa location a Parigi per il giorno del loro matrimonio e alla festa prima delle nozze avrebbero partecipato numerosi vip e personaggi noti del mondo del calcio. Tra questi ovviamente non potevano mancare alcuni amici e colleghi di Verratti, come Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, ma anche Lavezzi, Javier Pastore e altri amici vicini al calciatore. I due sposi hanno accolto gli ospiti con un lussuoso party di benvenuto all’hotel Crillon mentre la cerimonia vera e propria – secondo indiscrezioni – si terrà nella tenuta di Marie di Neuilly, a Nord di Parigi.

Marco Verratti e Jessica Aidi: il primo incontro

Il ccentrocampista ha conosciuto la splendida modella francese nel 2019 all’indomani della sua rottura dall’ex moglie (con cui è stato insieme per 10 anni) Laura Zazzara, madre dei suoi due bambini (Tommaso e Andrea).

“Amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla”, confessò Verratti prima d’incontrare Jessica Aidi.

Lui e Laura Zazzara hanno mantenuto buoni rapporti anche dopo la loro separazione e l’ex moglie di Verratti ha deciso di restare in Francia proprio per consentire al centrocampista di vedere il più possibile i suoi figli. A due anni dall’inizio della storia d’amore Verratti e Jessica Aidi hanno deciso di convolare a nozze e la modella ha detto di essere più innamorata che mai del calciatore.

Marco Verratti: la proposta di matrimonio

Verratti ha fatto la proposta di matrimonio a Jessica Aidi durante una suggestiva vacanza in Marocco. Per chiedere la mano alla stupenda modella francese il centrocampista aveva preparato tutto anticipatamente e i due hanno postato alcune immagini della proposta lasciando tutti senza fiato. Jessica Aidi è nata a Montpellier in Francia, e ha dichiarato di essere rimasta stregata dagli “occhi azzurri” del calciatore. Secondo indiscrezioni la ragazza avrebbe lavorato a lungo come cameriera prima di sfondare come modella.