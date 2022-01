Marco Widmann morto a 65 anni per un malore mentre stava andando a pesca: dramma in Val di Non

Marco Widmann è morto a 65 anni dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si stava recando a pescare in Val di Non.

Tragedia nei pressi del Lago di Santa Giustina, dove nella giornata di giovedì 20 gennaio 2022 un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso: Marco Widmann, questo il nome della vittima, si stava recando a pesca quando ha perso i sensi senza riuscire ad essere rianimato.

I fatti si sono verificati intorno alle 13. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si stava recando sulle rive del lago per un pomeriggio di pesca insieme ad un amico. Mentre i due stavano percorrendo un sentiero, Marco ha però iniziato a non sentirsi bene e ad accasciarsi a terra ruzzolando qualche metro fino a riva.

L’amico che era con lui ha dunque allertato subito i soccorsi e, in breve tempo, i Vigili del Fuoco dei Corpi di Revò, Banco e Casez si sono precipitati nel luogo indicato.

Da Trento si è anche alzato in volo l’elisoccorso, atterrato pochi minuti dopo in Val di Non nel centro abitato di Banco, frazione del Comune di Sanzeno. L’equipe medica, però, non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Nonostante i tentativi di rianimazione, il malore improvviso che lo ha colto non gli ha infatti lasciato scampo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.