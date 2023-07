Il terribile incidente era avvenuto nella giornata di mercoledì 5 Luglio sulle strade di Marconia di Pisticci. Il 43enne Daniele Palumbo stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato violentemente contro un’automobile: ad avere la peggio è stato proprio il centauro.

Marconia di Pisticci, auto contro moto: Daniele Palumbo morto a 43 anni

Daniele Palumbo stava viaggiando con la sua motocicletta, come spesso gli capitava, sulle strade di Marconia di Pisticci, una frazione del comune di Pisticci, situata nelle vicinanze della città di Matera. Il 43enne, per cause ancora da accertare, è venuto a contatto con un’automobile: i due mezzi si sono scontrati con incredibile violenza e Daniele è stato sbalzato al suolo. Nonostante il centauro portasse il casco regolarmente allacciato, la forza dello scontro gli aveva causato delle gravi ferite a tutto il corpo e anche alla testa. Sul posto erano giunti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, oltre ai medici del 118 in elicottero.

La corsa in ospedale e il decesso

L’uomo era stato accompagnato d’urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove è rimasto ricoverato per più di 24 ore. Ad un giorno di distanza dal suo ingresso nella clinica, però, Daniele ha smesso di lottare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente: il centauro è morto a 43 anni.