Marcuzzi e Blasi, parla il regista dell’Isola: “Sono molto diverse”

Roberto Cenci, regista dell'Isola dei Famosi, ha svelato perché secondo lui Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi sarebbero tanto diverse.

Roberto Cenci, regista dell’Isola dei Famosi, ha parlato della differenza tra le due conduttrici Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi: le parole del regista

Alessia Marcuzzi è stata conduttrice dell’Isola dei Famosi dal 2015 al 2019 e, a seguito del suo addio a Mediaset, Ilary Blasi è subentrata al suo posto.

Il regista del reality show dei naufraghi, Roberto Cenci, ha confessato perché secondo lui le due conduttrici sarebbero tanto diverse. In merito a Ilary Blasi il conduttore ha detto:

“Lei è come la si vede: porta la sua persona nella conduzione. Diretta, spontanea ed è come la conoscete voi. È pane al pane e vino al vino”. Su Alessia Marcuzzi il regista ha invece affermato: “Alessia Marcuzzi è molto diversa: lo dico perché hanno un background diverso, ma sono entrambe adatte al genere reality.”

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi ha deciso di dire addio a Mediaset e alla tv dopo 25 anni di carriera. Al momento non è dato sapere se e quando la conduttrice tornerà in tv. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’.

E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, ha dichiarato in merito al suo addio al piccolo schermo.