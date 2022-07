Marcuzzo bacia una ragazza de La Pupa e il Secchione: fino a qualche giorno fa lei era fidanzata.

Riccardo Marcuzzo, ovvero il cantante Riki lanciato da Amici, è stato pizzicato mentre bacia una ragazza de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La fortunata risponde al nome di Stephanie Bellarte e, fino a qualche giorno fa, risultava fidanzata con Alessio Guidi.

Nuovo amore per Riccardo Marcuzzo? Riki, ex talento di Amici, è stato pizzicato da Whoopsee mentre bacia una ragazza popolare. Si tratta di Stephanie Bellarte, cononosciuta per aver partecipato a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Nel format di Italia 1 aveva conosciuto Alessio Guidi ed è con lui che, fino alla paparazzata, risultava fidanzata. Gli scatti pubblicati da Whoopsee non mentono, quindi la domanda sorge spontanea: il secchione è stato mollato per Marcuzzo?

“Conosciuto più semplicemente come Riki, dopo aver partecipato nel 2016 al talent show Amici di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo ha recentemente lanciato un nuovo singolo intitolato Ferrari White, prodotto da Big Fish e creato per rappresentare una svolta netta nel suo percorso artistico. Oltre a questo importante cambiamento, però, il cantante sembrerebbe pronto a dedicarsi anche a una nuova frequentazione… Eccolo infatti in compagnia di una ragazza il cui nome risponderebbe a quello di Stephanie Bellarte. Lei è la pupa protagonista de La Pupa e il Secchione che, dopo la relazione con il secchione Alessio Guidi, potrebbe aver deciso di voltare pagina e di dedicarsi proprio alla musica! Ecco i due mentre passeggiano per le vie della città dopo essere stati a cena insieme e, tra un selfie e l’altro, non perdono occasione per scambiarsi anche qualche bacio“.

Al momento, né Marcuzzo e né tantomeno la ragazza hanno confermato o smentito la relazione.

In attesa di scoprire la verità su Riki e Stephanie, vale la pena dare uno sguardo ai desideri dell’ex pupa.

La Bellarte vorrebbe avere un po’ di spazio in televisione. Intervistata da SuperGuidaTv ha dichiarato:

“Mi piacerebbe fare l’Isola dei Famosi. Ritengo che possa rappresentare una bella sfida. Tutti mi dicono che non mi ci vedono perché pensano a me con tacchi, vestiti, trucchi e altro. Per me sarebbe una sfida molto liberatoria. (…) Mi piacerebbe fare anche il Grande Fratello. Quella rimane una esperienza più tranquilla rispetto all’Isola. Reputo però quest’ultima sicuramente un’esperienza più tosta, una sfida maggiore da affrontare con me stessa”.

Magari, grazie alla frequentazione con Marcuzzo riuscirà ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori, chi può dirlo?