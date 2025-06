Mare, Abodi: da sport promozione relazione virtuosa

Roma, 12 giu. (askanews) – “Lo sport può essere veicolo di promozione delle iniziative che vengono lanciate per rendere il mare più vivibile, anzi per mantenere in vita il mare. Penso a tutte le attività per il recupero della plastica e a quelle educazionali affinchè la plastica non venga smaltita in mare. E lo sport può essere addirittura un elemento di raccolta della plastica.

I grandi avvenimenti sono strumenti che possono contribuire a promuovere. Non sfuggirà che l’America’s Cup la vogliamo rendere non solamemte un magnifico evento competitivo con caratteristiche tecnologiche rilevanti ma anche un veicolo di ulteriore promozione di una relazione con il mare virtuosa, sana, positiva, propositiva, attiva. Poi c’è il fattore educativo in senso generale, noi quest’anno i Giochi della Gioventù li abbiamo iniziati con sei discipline, manca l’acqua ma dal prossimo anno ci sarà anche il nuoto, inteso non soltanto come un fattore che riguarderà le piscine ma anche fiumi, laghi e il mare aperto. Lo sport associato alla scuola dunque come elemento educativo e civico su questi temi, non è un caso che anche il ministero dell’Ambiente faccia parte dei ministeri che collaborano all’organizzazione dei Giochi della Gioventù”.

Lo ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla presentazione della XV edizione della campagna Mediterraneo da Remare promossa da Fondazione UniVerde in collaborazione con Fondazione Marevivo, con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con il prestigioso patrocinio di UNEP/MAP, in collaborazione con Federazione Italiana Canoa e Kayak e con campaign partner Almaviva.