Mare, Acampora (Assonautica): bene dibattito "Port in Italy"

Roma, 14 apr. (askanews) – Il Presidente di SiCamera, Camera di Commercio Frosinone Latina e Assonautica Italiana, Giovanni Acampora ha espresso soddisfazione per i contenuti dell’evento che Assonat-Confcommercio ha

organizzato presso la sede di Confitarma con il dibattito “Port in Italy: un piano strategico per la portualità turistica”.

Ricordando il recente incontro con la presidente del Parlamento Ue Metsola e la presentazione a Bruxelles del 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum: “Italia Nazione di Mare”, in programma dal 25 al 27 maggio prossimi a Gaeta., Acampora ha ribadito come questo incontro sottolinei l’importanza e il valore aggiunto dell’economia blu per il nostro paese.