Mare, Acampora (Assonautica): più valore aggiunto economia blu

Roma, 12 apr. (askanews) – “Il valore aggiunto dell’economia blu tende a crescere, come testimonia il nostro nuovo Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare che sarà reso pubblico a maggio. Un dato di fondamentale importanza per l’Italia e per l’Europa che non può e non deve essere sottovalutato. Giunto all’undicesima edizione, il Documento rappresenta un osservatorio permanente di riferimento nazionale ed è riconosciuto come una tra le best practice europee. Ciò a testimonianza del fatto che noi, da sempre, abbiamo creduto nell’importanza dell’Economia del Mare e oggi, da Bruxelles, confermiamo il nostro impegno auspicando che il Summit Blue Forum Italia Network diventi sempre più un importante appuntamento internazionale capace di coinvolgere tutti gli Stati e i principali attori del settore del Mediterraneo”. Lo ha evidenziato a Bruxelles agli stati europei e del Mediterraneo il Presidente di SiCamera, Camera di Commercio Frosinone Latina e Assonautica Italiana, Giovanni Acampora. Nel corso di un incontro con la stampa Acampora ha presentato il 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum: “Italia Nazione di Mare”, in programma dal 25 al 27 maggio prossimi a Gaeta.

