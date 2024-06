Mare, Cibien (Flexopack): impegno per l'economia circolare

Roma, 6 giu. (askanews) – Alessandro Cibien, CEO di Flexopack, main partner della campagna, ha così commentato il lancio della XIV edizione di Mediterraneo da remare: “Flexopack supporta la campagna Mediterraneo da remare al fianco di Fondazione Univerde e Marevivo. Ogni giorno siamo impegnati a produrre packaging di qualità utilizzando polimeri biodegradabili e compostabili per garantire prodotti ecosostenibili per un futuro migliore e promuovere l’economia circolare. We think bio”.