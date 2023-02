Giacomo Giorgio, dopo le critiche di Giulia Salemi al cast di Mare Fuori, ha replicato piccato all’influencer italo-persiana.

I fan, che non si lasciano sfuggire nulla, hanno riportato in auge una foto e un video che li vedono come protagonisti.

Mare Fuori: Giacomo Giorgio replica a Giulia Salemi

Qualche giorno fa, nel corso del suo programma radiofonico su R101, Giulia Salemi ha criticato il cast maschile di Mare Fuori. L’influencer italo-persiana ha raccontato di avere incontrato gli attori in aeroporto a Sanremo e di essere rimasta delusa dal loro atteggiamento.

“Se la tirano in un modo“, ha esclamato Giulietta. Le sue parole, neanche a dirlo, sono diventate virali in un lampo, scatenando l’ira dei fan di Mare Fuori. A replicare alla Salemi non solo i seguaci, ma anche un attore della famosa serie tv, ovvero Giacomo Giorgio, che ha interpretato Ciro Ricci.

Giacomo replica a Giulia poi cancella tutto

Via Instagram, Giacomo ha ripreso uno dei tanti articoli che hanno affrontato l’argomento e ha esclamato:

“Cosa non si fa per un po’ di hype…”.

Poco dopo, Giorgio ha cancellato la Stories, ma i fan avevano già reso virale la replica.



Giacomo Giorgio e Giulia Salemi: spuntano foto e video

Nel frattempo, i fan più attenti hanno riportato in auge una vecchia foto e un video con protagonisti proprio Giacomo e Giulia.

Nello scatto, si vede la Salemi che bacia sulla guacia Giorgio. Nel filmato, invece, sono insieme a Napoli e appaiono parecchio in confidenza. I due, quindi, si conoscono da tempo. Nello specifico, hanno studiato recitazione insieme. Al momento, però, non si sa se tra loro ci sia stata una semplice amicizia oppure qualcosa in più.