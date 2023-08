Mare: Martella (Pd), 'stallo su granchio blu, a Zaia no notizie da Roma e 2,9 mln insufficienti'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Sulle contromisure da adottare a fronte della dannosa e inarrestabile diffusione del granchio blu grava uno stallo decisionale pesante. Da un lato Zaia ammette che, a oltre una settimana dalla richiesta dello stato di emergenza, non ha ancora notizie certe da Roma. E, contemporaneamente, siamo in presenza di stanziamenti col contagocce: i 2,9 milioni stanziati finora dal governo per tutta Italia sono del tutto insufficienti". Lo dichiara Andrea Martella, senatore e segretario del Partito democratico in Veneto.

"É a dir poco contraddittorio l'atteggiamento di Zaia – prosegue l'esponente dem – che usa ripetutamente le parole 'cataclisma' e 'tragedia' per la pesca ma al tempo stesso non spinge sull'acceleratore per ottenere dal governo nazionale ciò che chiede e che continua ad annunciare. Senza contare che neppure dalla regione arriva un segnale di volontà nell'intervenire, con significative risorse proprie, a tutela del settore ittico".

"Da parte nostra verrà formalizzata nelle sedi parlamentari la richiesta al governo di avere certezze sullo stato di emergenza e di aumentare di gran lunga e adeguatamente i finanziamenti per affrontare questa fase critica", conclude Martella.