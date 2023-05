Mare: Mattarella, 'isole minori patrimonio Italia con zone montane e aree interne'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Le isole minori, le zone montane, le aree interne sono la gran parte della ricchezza dell'Italia, non sempre lo si rammenta. Io cerco sempre di ricordarlo, perchè dalla digitalizzazione, dagli incentivi, dai sostegni, questa è una parte dell'Italia preziosa, dove non soltanto vive la gran parte dei nostri concittadini, ma che ne conserva un patrimonio di bellezze, di attrazioni che sarebbe irresponsabile non considerare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando alcuni sindaci dei Comuni delle Isole minori, accompagnato dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in occasione della celebrazione della "Giornata nazionale del mare" nella Tenuta presidenziale di Castelporziano.

"Le piccole isole -ha proseguito il Capo dello Stato- sono poi particolarmente con diritto di attenzione per i problemi di comunicazione, di assistenza, da quelli sanitari, a quelli di istruzione, a quelli commerciali, una quantità di profili che vanno sempre attentamente tenuti presenti e considerati. Quindi quello che fanno i sindaci nelle piccole isole è un contributo al nostro Paese".