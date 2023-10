Mare, Musumeci: "Per governo al centro di agenda come mai prima"

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – "L'Assemblea di Confitarma è un'occasione per tracciare un consuntivo dell'attività svolta e un preventivo. Parliamo di un'associazione che si conferma protagonista dell'economia del mare in Italia, con oltre un secolo di vita, con uno straordinario numero di associati e con una buona capacità propositiva e di interlocuzione con il governo. Proprio ora che il governo mette al centro della sua agenda il mare come risorsa. Non era mai accaduto nel passato". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci a margine dell'Assemblea di Confitarma.