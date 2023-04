Mare, Sisto (Confitarma): porti turistici essenziali

Roma, 14 apr. (askanews) – “La casa degli armatori italiani è aperta a tutti gli operatori del mare e il turismo che viene dal mare ha diverse componenti:

quella dei porti turistici è essenziale per lo sviluppo del nostro paese. Ed è emerso anche un segnale di unione delle forze imprenditoriali che hanno a che fare con il mare nel tentativo davvero di rimettere il mare al centro del nostro paese. La nuova stagione che ci aspetta è la fine della demarimittizzazione del

nostro paese”.

Così Luca Sisto, presidente Istituto Italiano di Navigazione e DG di Confitarma, in occasione dell’evento che Assonat-Confcommercio ha organizzato presso la sede di Confitarma con il dibattito “Port in Italy: un piano strategico per la

portualità turistica”.