Mare, Tripi (Almaviva): leva digitalizzazione per salvaguardia

Roma, 6 giu. (askanews) - "Agire contro l'inquinamento delle acque è oggi importante e prioritario, come Gruppo Almaviva siamo impegnati su più fronti per la tutela dell'ambiente e siamo orgogliosi di sostenere anche l'iniziativa Mediterraneo da remare. Le acque sono ambienti naturali da preservar...

Roma, 6 giu. (askanews) – “Agire contro l’inquinamento delle acque è oggi importante e prioritario, come Gruppo Almaviva siamo impegnati su più fronti per la tutela dell’ambiente e siamo orgogliosi di sostenere anche l’iniziativa Mediterraneo da remare. Le acque sono ambienti naturali da preservare e da vivere, sono anche preziosi luoghi di emozionanti attività sportive. In questa sfida noi portiamo la leva della digitalizzazione che offre strumenti nuovi e fondamentali, tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e sistemi satellitari per la tutela e il monitoraggio delle risorse marine e idriche. È importante coinvolgere i giovani e gli sportivi in questa azione per il mare: attraverso la loro partecipazione attiva possiamo sensibilizzare e promuovere buone pratiche ecologiche”.

Lo ha dichiarato Alberto Tripi, Presidente di Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, campaign partner della XIV edizione di Mediterraneo da Remare presentata a Roma