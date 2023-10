Marelli: 8 novembre nuovo round, sospesa cessione e al lavoro su nuovo player**

Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - Nessun ritiro della procedura di cessazione da parte del gruppo Marelli ma via a una nuova sospensione della decisione di chiudere il sito di Crevalcore mentre azienda e governo lavoreranno all’individuazione di un investitore interessato a subentrare nello stabili...

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – Nessun ritiro della procedura di cessazione da parte del gruppo Marelli ma via a una nuova sospensione della decisione di chiudere il sito di Crevalcore mentre azienda e governo lavoreranno all’individuazione di un investitore interessato a subentrare nello stabilimento emiliano. Su questo si farà il punto in un nuovo round al Mimit previsto per l’8 novembre prossimo.

Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti presenti all’incontro, la prima conclusione del tavolo di trattativa convocato dal ministro delle imprese, Adolfo Urso, con azienda e sindcaati dopo la decisione di Kkr di cessare l’attività del sito di Crevalcore da gennaio 2024, scelta che coinvolgerebbe il futuro di 229 lavoratori metalmeccanici.