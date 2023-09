Marelli: Colombo (Fdi), 'tema centrale dopo anni di governo di disastri'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Sul caso Magneti Marelli il governo Meloni e il ministro Urso in primis convocano un tavolo al Mimit per tutelare gli interessi dei lavoratori e dell’intero comparto dell’automotive. La sinistra, invece, esattamente cosa ha fatto per rilanciare un compar...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Sul caso Magneti Marelli il governo Meloni e il ministro Urso in primis convocano un tavolo al Mimit per tutelare gli interessi dei lavoratori e dell’intero comparto dell’automotive. La sinistra, invece, esattamente cosa ha fatto per rilanciare un comparto così strategico per la nostra economia? Nulla. E allora, di chi è la responsabilità se oggi abbiamo un solo produttore auto a fronte dei quattro in Francia e dei cinque in Germania? Per la prima volta, dopo i disastri dei governi Conte e della sinistra si torna a puntare sulla produttività e sulla tutela della nostra Nazione. Tacciano i chiacchiericci privi di utilità, gli italiani hanno bisogno d’altro". Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, componente della commissione Attività produttive a Montecitorio.