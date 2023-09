Marelli: Gruppioni (Iv), 'Calenda non sa cosa sia fare impresa'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Di fronte alla sceneggiata di Carlo Calenda alla Magneti Marelli non posso tacere. Non solo per il mio impegno in politica ma anche e soprattutto perché sono una imprenditrice. So che cosa è il lavoro. Portare solidarietà agli operai, proporre s...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Di fronte alla sceneggiata di Carlo Calenda alla Magneti Marelli non posso tacere. Non solo per il mio impegno in politica ma anche e soprattutto perché sono una imprenditrice. So che cosa è il lavoro. Portare solidarietà agli operai, proporre soluzioni è compito anche della politica. Ma partiamo dal merito: proporre una mobilitazione dell'automotive, fra l’altro, non è una soluzione ma solo populismo". Così Naike Gruppioni, deputata di Italia Viva.

"Parlando del metodo poi – continua -, andare in mezzo a uomini e donne che stanno perdendo il lavoro alla ricerca di facili consensi è quanto di più lontano ci sia dalla politica. Calenda finge di fare il manager ma si ridicolizza: gli operai lo capiscono bene e si rifiutano giustamente di ascoltarlo". "Se Calenda avesse idea di cosa significa fare impresa conoscerebbe anche chi quelle imprese le tiene in piedi ogni giorno: i lavoratori. È chiaro che non ne ha la più pallida idea", conclude Gruppioni.