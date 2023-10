Marelli: Landini, 'non scendo al livello di Calenda, dovrà rispondere di quello che dice'

Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Io al livello di questo genere non mi ci metto. Vedo mancanza di rispetto, Calenda ne dovrà rispondere. A me interessa quello che pensano i lavoratori della Marelli e della Fiat, sanno cosa la Cgil e la Fiom hanno fatto. Calenda ha fatto anche il ministro, dovr...

Roma, 1 ott (Adnkronos) – "Io al livello di questo genere non mi ci metto. Vedo mancanza di rispetto, Calenda ne dovrà rispondere. A me interessa quello che pensano i lavoratori della Marelli e della Fiat, sanno cosa la Cgil e la Fiom hanno fatto. Calenda ha fatto anche il ministro, dovrebbe assumersi le responsabilità di quello che i governi non hanno capito". Lo ha detto Maurizio Landini, a In onda, replicando a Carlo Calenda sulla Marelli.