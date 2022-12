Maremoto al largo dell’Isola di Stromboli: il fenomeno ha dato origine a un’onda di tsunami che ha raggiunto un’altezza di circa un metro e mezzo.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il maremoto è stato causato da un distacco sulla sciara del fuoco. La Protezione Civile ha riferito che non si segnalano danni sull’isola.

Maremoto a Stromboli, tsunami di un metro e mezzo travolge la costa

Nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, l’eruzione del vulcano Stromboli ha generato un maremoto al largo dell’isola omonima che, a sua volta, ha provocato la formazione di un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo che si è abbattuta sulla costa.

A seguito del maremoto causato dal distacco sulla sciara del fuoco, sull’isola hanno cominciato a risuonare gli allarmi. Nonostante il drammatico fenomeno, la Protezione Civile è prontamente intervenuta rassicurando i cittadini e comunicando che l’evento non ha fatto registrare danni.

La nota della Protezione Civile: “Nessun danno”

In particolare, la Protezione Civile ha riferito che “intorno alle 16:20 si è registrato sul distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli che ha generato un’onda di maremoto di 1,5 metri”.

“Sull’isola sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione”, ha continuato il Dipartimento. “Dalle verifiche effettuate, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il Dipartimento continuerà a seguire l’evoluzione dell’evento in costante contatto con le autorità locali e l’Ingv”.