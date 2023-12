Margherita: Lusi condannato a risarcire circa 20 mln euro per appropriazione indebita'**

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Esprimiamo piena soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre, che ha condannato Luigi Lusi a risarcire all’associazione Democrazia è Libertà La Margherita in liquidazione, la complessiva somma di euro 19.534.20...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Esprimiamo piena soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre, che ha condannato Luigi Lusi a risarcire all’associazione Democrazia è Libertà La Margherita in liquidazione, la complessiva somma di euro 19.534.200,00, oltre alle spese legali, per le appropriazioni indebite perpetrate in danno dell’ex partito politico dal 2007 e sino al 2011". Lo afferma il Presidente del Collegio dei Liquidatori della Margherita, Roberto Montesi.

"In via solidale sono stati condannati anche i commercialisti Mario Montecchia e Giovanni Sebastio, nonché l’avvocata Diana Ferri. La Margherita- assistita dagli avvocati Simone Grassi e Guido Maria Tancredi, rispettivamente partner e associate dello studio Boies Schiller Flexner Italy, nonché dall’avvocato Maurizio Morganti del Foro di Roma- nel 2018 aveva citato l’ex Tesoriere Lusi, Montecchia, Sebastio e Ferri al fine di ottenere il risarcimento delle somme indebitamente sottratte, in ossequio a quanto stabilito definitivamente nel giudizio penale, che ha visto condannati in concorso gli imputati per i reati di appropriazione indebita e Luigi Lusi anche per il reato di calunnia nei confronti di Francesco Rutelli".

"Il Tribunale di Roma con la sentenza in parola ha integralmente accolto le domande de La Margherita riconoscendo in questo modo la piena responsabilità di Lusi e degli altri convenuti e, di conseguenza, l’integrale risarcimento delle somme sottratte”.