Margherita Vicario live tra leggerezza e testi impegnati

Roma, 27 nov. (askanews) – È partito con un doppio sold-out a Roma, presso Largo Venue venerdì 24 e sabato 25 novembre, lo “Showtime Tour 2023” di Margherita Vicario. La cantautrice, attrice e regista, Margherita riabbraccia così il suo pubblico, accompagnata da una band d’eccezione, portando in scena – oltre alle amate canzoni del passato come “Mandela” – il concentrato di energia della nuova musica di “Showtime” (Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade) – il podcast-musicale e EP di prossima uscita. Dopo i brani “Ave Maria”, dedicato alla rabbia femminile, e “Canzoncina”, sul tema del cambiamento climatico, è uscito il 15 novembre il nuovo singolo “Magia”: di tutte le canzoni di “Showtime” è forse la più intensa – scritta dalla cantautrice e da Andrea Bonomo, composta da Dade e Edwyn Roberts, e prodotta da Dade – parla della guerra dal punto di vista di donne e bambini. Un live show che invita quindi a riflettere, a emozionarsi, ballare e lasciarsi andare. In tutte le date del tour Margherita indosserà le creazioni della maison Vivienne Westwood.

Il coinvolgente live concert prodotto da Vivo Concerti in arrivo il 30 novembre al Teatro della Concordia di Torino, l’1 dicembre al Viper Theatre di Firenze, il 3 dicembre all’Alcatraz di Milano, il 5 dicembre all’Hall di Padova e il 6 dicembre all’Estragon di Bologna.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.it e in tutti i punti vendita autorizzati.