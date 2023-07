Margot Robbie e le altre star di "Barbie" alla prima europea a Londra

Roma, 13 lug. (askanews) – Le star di “Barbie” sul “pink carpet” di Londra per la premiere europea del film della regista Greta Gerwig che vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling (nei panni di Ken), in vista dell’uscita nelle sale, in Italia il 20 luglio. C’è molta attesa per il film che rilancia il mondo della bambolina della Mattel costato 100 milioni di dollari:

“Sono Barbie Enchanted Evening del 1960 ma fatta da Vivienne Westwood”, ha ironizzato la protagonista Margot Robbie, che è anche produttrice.

“Credo che sia da vedere per capire davvero quanto sia riuscito – ha proseguito l’attrice nota anche per il ruolo di Harley Quinn – c’è, c’è così tanta gioia ed è così divertente. È molto intelligente. Ha molto da dire. È una cavalcata pazza. È visivamente spettacolare. È davvero unico. Non riesco a pensare a un altro film. È questo, è proprio questo”.

La regista e sceneggiatrice Gerwig, già autrice di “Lady Bird” e “Piccole donne”, viene “accusata” di aver trasformato Barbie in un’icona femminista:

“Lo penso, davvero non negando che è piena di contraddizioni. Penso che questo fosse parte di ciò che è così interessante di lei, che era, sapete, per certi versi lei era oltre la cultura, per certi versi, lei era dietro di essa, ma è stata tema di conversazione per 64 anni”.

“Molto di questo era come tornare ai miei ricordi di Barbie e giocare con Barbie e ho avuto molte Barbie di seconda mano da altre bambine ed erano state molto amate prima. Avevano ancora i loro tagli di capelli e tutto. Penso di aver semplicemente tentato di comporre cosa si provava a essere piccoli”.