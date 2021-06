Maria Amelia Monti si confessa a Verissimo: “È in una clinica, non è sempre presente…”

Maria Amelia Monti si è confessata in un'intervista per Verissimo. La donna ha parlato della sua carriera, della madre e dei figli.

Maria Amelia Monti si è confessata in un’intervista per Verissimo. La donna ha parlato della sua carriera, della madre e dei figli. Con il suo solito modo molto solare, l’attrice ha voluto parlare di sé e delle sue esperienze.

Maria Amelia Monti a Verissimo: il rapporto con Gerry Scotti

Maria Amelia Monti è stata ospite di Verissimo – Le Storie e si è raccontata a cuore aperto, partendo dalla sua carriera fino ad arrivare alla sua vita privata. Ha parlato anche del suo rapporto con Gerry Scotti, con cui ha lavorato tanti anni. “Io nell’immaginario collettivo, dopo dieci anni dalla fine della sit-com, sono ancora la moglie di Gerry Scotti. C’è un legame fortissimo con lui. Ho girato gli ultimi quattro episodi incinta e con le stampelle, perché mi ero rotta la gamba, facendo solo i primi piani” ha raccontato l’attrice.

I due hanno recitato insieme nella sit-com Finalmente Soli e per questo molte persone hanno sempre pensato che lei fosse la moglie di Gerry Scotti anche nella vita reale.

Maria Amelia Monti si confessa: il rapporto con la madre

“Mia madre ha 98 anni, è in una clinica e purtroppo non è sempre presente a se stessa. Ma anche nella vecchiaia è ancora molto creativa. La vado a trovare con il cane e lei è contenta. Vengo da una famiglia di architetti.

Sono la terza figlia, ho differenza di età con le mie sorelle. Non sono stata seguita tantissimo e all’inizio non diedero peso alla mia decisione di fare l’attrice. Ma questo mi ha responsabilizzato. All’inizio ho ricevuto tante bocciature. Ma se una ragazza continua, vuol dire che è determinata. All’Accademia dei Filodrammatici, l’insegnante di dizione mi trattava malissimo per la mia r moscia” ha raccontato Maria Amelia Monti. La donna è molto legata a sua madre, che è ancora una donna molto creativa.

Maria Amelia Monti: la vita privata

Maria Amelia Monti ha parlato anche della sua famiglia. “Con mio marito ho due figli naturali e un figlio adottato. Dopo i 40 anni volevo fare il terzo figlio, ho deciso di adottare. Dopo quattro anni, mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘abbiamo trovato vostro figlio’. Siamo andati in Etiopia a conoscerlo. Quando i miei figli Marianna e Leonardo hanno accolto Robel, è stato più emozionante del parto” ha raccontato l’attrice.