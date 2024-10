Maria Annunziata Giaconia, responsabile divisione Business treni regionali Trenitalia: «Trenitalia investe 7 miliardi in treni eco-friendly»

Trenitalia, 7 miliardi in treni eco-friendly per ridurre l'impatto ambientale

Maria Annunziata Giaconia, responsabile divisione Business treni regionali racconta a Notizie.it come il servizio pubblico si sta trasformando sui territori, con nuovi servizi digitali e intermodalità per un trasporto più sostenibile: «Oggi contiamo 1700 destinazioni raggiungibili e abbiamo introdotto Travel book per scoprire le bellezze italiane in treno».