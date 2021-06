Maria De Filippi assente al funerale di Michele Merlo: il gesto della presentatrice

Maria De Filippi ha preferito non presentarsi al funerale di Michele Merlo, ma ha deciso di compiere un gesto in memoria del giovane cantante

Maria De Filippi non ha partecipato alle esequie di Michele Merlo, ex concorrente di Amici morto pochi giorni fa a seguito di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La prematura scomparsa del cantante ha ovviamente sconvolto tutto il mondo dello spettacolo.

Tuttavia anche moltissime persone comuni hanno voluto prender parte al suo ultimo saluto.

Michele Merlo, il funerale del giovane cantante. Assente Maria De Filippi https://t.co/YmmPHRnfxE — informazione cultura (@infoitcultura) June 21, 2021

Maria De Filippi: il gesto per i famigliari

La conduttrice pavese ha tuttavia deciso di non partecipare di persona ai funerali, non certo però perché ha dimenticato il ragazzo.

Pare infatti che Maria De Filippi abbia deciso di compiere un gesto del tutto riservato recandosi nei prossimi giorni a casa di Michele per portare personalmente i suoi saluti ai genitori del ragazzo. Il gesto privato e discreto è del resto pienamente nello stile della presentatrice Mediaset, che non ama essere al centro dell’attenzione in determinate situazioni.

Presente al funerale di Michele Merlo era invece Emma Marrone, ex coach del giovane nel corso dell’edizione 2017 alla quale partecipò. I due avevano instaurato un buon rapporto fin da subito e la salentina non ha mai nascosto l’immenso dolore per la perdita del promettente artista vicentino.