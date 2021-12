Maria De Filippi assolta dall’accusa di plagio: cos’è successo

Maria De Filippi è stata definitivamente assolta dall'accusa di plagio per il suo famoso programma tv, Amici.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha assolto Maria De Filippi dall’accusa di plagio. Il processo è durato oltre 16 anni.

Maria De Filippi assolta dall’accusa di plagio

La conduttrice Maria De Filippi è stata assolta definitivamente dall’accusa di plagio che le era stata rivolta dalo sceneggiatore Roberto Quagliano, che l’aveva citata in giudizio per un suo precedente format tv, Scuola di Spettacolo.

A Maria De Filippi e alla sua società di produzione, la Fascino PGT, era stato chiesto un oneroso risarcimento dei danni. I giudici hanno stabilito però che non ci sarebbe stato alcun plagio da parte della conduttrice: Scuola di Spettacolo infatti era un reality show mentre Amici, il famoso format della conduttrice, è un talent show (e non sarebbe stata presente alcuna similitudine di contenuti nei due programmi televisivi). La Corte d’Appello, nel 2016, ha confermato tale disposizione e adesso la Cassazione ha posto fine alla vicenda, condannando Quagliano al rimborso delle spese dei tre gradi di giudizio a favore della De Filippi.

Maria De Filippi: il processo

Il processo che si è concluso con l’assoluzione definitiva della conduttrice che ancora non si è espressa pubblicamente in merito alla vicenda. Non è la prima volta che accuse di questo tipo vengono rivolte al famoso volto televisivo, ma questa volta la Cassazione si è espressa in suo favore.

Maria De Filippi: i programmi tv

Senza dubbio quello di Maria De Filippi è uno dei nomi più famosi del piccolo schermo italiano e la conduttrice è considerata a tutti gli effetti una delle “regine” della tv.

Con i suoi programmi tv, come Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne, Maria De Filippi è riuscita a guadagnarsi un’importante fascia dell’intrattenimento pomeridiano e seriale Mediaset.

In occasione del suo compleanno, il 5 dicembre, la celebre moglie di Maurizio Costanzo ha ricevuto gli auguri da parte dell’amministratore Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che l’ha ringraziata per il suo importante ruolo all’interno dell’emittente tv. “Cara Maria, oggi per te è un giorno importante (…) Raggiungi un traguardo bellissimo per la vita e lo fai con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato.

Ma oggi, lasciamelo dire, non è un giorno importante solo per te, ma anche per tutta Mediaset e per la televisione italiana. Perché i tuoi successi contano non solo per quanto sono stati grandi, ma anche per come li hai raggiunti”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi in occasione del 60esimo compleanno della conduttrice, e ancora: “Tu Maria hai inventato un modo nuovo di fare televisione. Con quel tuo modo diretto, asciutto sei arrivata dritta dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Sei riuscita a toccare il loro cuore. Ti devo ringraziare per il lavoro che hai fatto per Mediaset e per tutto il lavoro che farai per noi nei prossimi anni. Mi emoziona farti gli auguri del compleanno, io e te ci capiamo. Sai che abbiamo una sorta di sintonia emotiva davvero speciale”.