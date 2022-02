Maria De Filippi: come fa a parlare con la caramella in bocca?

Maria De Filippi ha risposto alla domanda di Michelle Hunziker: "Come fai a parlare con la caramella qui?".

Maria De Filippi è una delle icone televisive più importanti d’Italia. Al pari di Re Mida, ogni cosa che tocca diventa oro. In effetti, tutti i programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo generano ascolti incredibili. Questo merito alla bravura, passione e umanità dimostrati da Maria in tutti questi anni su Canale 5.

Uno dei tanti segreti della conduttrice è senza dubbio invitare nelle sue trasmissioni celebrità italiane e internazionali che stuzzicano l’interesse da parte del pubblico.

Di recente, Maria De Filippi è stata ospite di Michelle Hunziker nel suo one woman show Michelle Impossible. In questo programma la showgirl svizzera racconta se stessa: dal lavoro alla famiglia. In tale occasione Maria ha insegnato a Michelle qualche trucco che lei utilizza da anni in tv e che potrebbe tornare utile anche all’ex di Eros Ramazzotti.

Maria De Filippi e il mistero della caramella

I fan di Maria De Filippi si chiedono come riesca l’anchor woman a fare determinate cose durante le sue trasmissioni. Alcuni suoi segreti personali li ha condivisi con Michelle Hunziker nel corso della puntata di Michelle impossible. Tra questi, Maria ha insegnato alla 44enne come assaporare una caramella mentre si è davanti alle telecamere. Un’abitudine storica di Maria, che però non sembra affatto infastidire i telespettatori.

Il trucco spiegato a Michelle Hunziker

Nel corso della puntata di Michelle impossible, Michelle Hunziker, indicando la bocca, ha chiesto a Maria De Filippi: “Come fai a parlare con la caramella qui? Puoi dircelo?”. Maria ha accettato di svelare il trucco. La conduttrice di Uomini e Donne ha dichiarato che lei prende una caramella e, ammorbidendola tramite la masticazione, la posiziona nel punto di incastro tra l’arcata dentale superiore e quella inferiore, limitando quindi la salivazione.